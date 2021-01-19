Eskişehir hayvanat bahçesinde kar sevinci ve telaşı yaşandı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi´nde soğuk iklim hayvanları arasında yer alan kutup tilkisi, Güney Afrika penguenleri ve Güney Amerika kürklü fokları, yağan karın keyfini çıkarttı. Sıcak iklimi seven mirketlerin ise uyum sağlamaları için karda oynamasına izin verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nce yaklaşık 3 yıl önce açılan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan hayvanat bahçesinde aynı anda hem kar sevinci hem de kar telaşı yaşandı. Hayvanat bahçesinde nesli tükenme tehlikesinde olanların yanı sıra çok sayıda soğuk iklim hayvanı yaşıyor. Kutup tilkisi, Güney Afrika penguenleri ve Güney Amerika kürklü fokları, yağan karın keyfini çıkarttı. Sıcak iklim hayvanı olan mirketler ise doku zenginleştirmesi amacıyla bir süreliğine kapalı alanlarından karlı bölgeye çıkarıldı. Karda bir süre kalan mirketler daha sonra mevsim koşullarına uygun kapalı barınaklarına alındı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, tüm hayvanlara yaz-kış kendilerine uygun koşulları sağlayan barınaklarda özenle bakıldığını ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-19 15:49:18



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