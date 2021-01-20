Kadınlarda 51-60 yaş arası artan rahim iç zarı kalınlıkları kanser riski taşıyabilir ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Öge; "Özellikle kanama veya lekelenme şeklindeki şikâyetler olduğunda doktora gitmekten imtina edilmemeli"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Öge, kadınların menopoza geçiş süreçlerinin ve sonrasının dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Tufan Öge, menopoz sonrasında olan kanamalarda hastaların çoğunlukla hastaneye başvurduğunu ve bu hastaların büyük kısmının erken tanı alarak rahim kanseri dolayısıyla tedavi gördüğünü ifade etti.

Eskişehir ve çevre illerden gelerek ESOGÜ Hastanesi’nde ameliyat olan hastaların değerlendirildiği 2020 yılındaki çalışmasına da atıf yapan Prof. Dr. Tufan Öge, 5160 yaş arasında rahim iç zarı kalınlıklarının dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle 53 yaşından sonra iyi huylu gibi gözüken bazı rahim iç zar kalınlıklarında bile kanser bulunabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Tufan Öge, menopoz döneminin kadın hayatında uzun bir zaman dilimini kapsadığına ve önemli bir yer tuttuğuna da işaret ederek, annelerimizin ve büyükannelerimizin özellikle kanama veya lekelenme şeklindeki şikâyetleri olduğunda bu konuda doktora gitmekten imtina etmemeleri gerektiğini vurguladı.

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