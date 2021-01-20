Eskişehirspor’da çalışmalar devam ediyor

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Eskişehirspor cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Eskişehirspor TFF 1. Lig’in 18. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde sabah saatlerinde iki ayrı gruba ayrılarak yapılan çalışmalarda fitness salonunda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapıldı. Eskişehirspor çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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