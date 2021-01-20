Evsizlere yönelik yardım çalışmaları

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri, barınma ihtiyacını karşılayamayan, metruk evlerde kalan ve yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda kalan vatandaşlarla ilgili çalışma yapıyor.

Ekipler, İl Müdürü Bahadır Sarı koordinasyonunda Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının eksi 20'li derecelere ulaştığı şehirde barınma ihtiyacını karşılayamayan, metruk evlerde kalan ve yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda kalan vatandaşlara sahip çıkılıyor. Mekanı olmayan vatandaşları tespit etmek adına iki ayrı ekip çalışmalarına devam ederken, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardımların sağlandığı belirtiliyor.

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