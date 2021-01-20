Eskişehir Gönüllüleri platformu üyeleri sokak hayvanların yardımına yetişti

Eskişehir Gönüllüleri platformu üyeleri, yaşanan soğuk hava şartlarında sokakta yaşayan hayvanlar için şehrin birçok noktasında yiyeceklerini bıraktı.

Hava sıcaklığı eksi 20’i gören Eskişehir’de olumsuz hava şartlarından dolayı sokak hayvanları çok zor durumda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Bu durumda hem soğuk hem de kar içinde yiyeceklerini bulmaya zorlayan canların yardıma Eskişehir Gönüllüleri platformu yetişti. Platform altında gönüllü olarak çalışan ekip, kentin Çamlıca, Batıkent, Zincirlikuyu, Sakintepe, Yeşiltepe, Şirintepe, Esentepe, Sütlüce bölgelerine kedi ve köpek maması bıraktı. Soğuk havada sokaktaki canlarını korumak için imkânlar çerçevesinde örtmeye çalışan ekip, vatandaşlara yönelik yaptığı bir paylaşımda ise, “Sizden ufak bir ricam var. Bu soğuk havalarda gördüğünüz sokak canlılarının üzerine battaniye, karton örterseniz, bir nebze de olsa onları korumuş oluruz” diyerek sokak hayvanları için bir çağrıda bulundu.

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