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Eskişehir´de 'sahte sigortalı' operasyonu: 26 gözaltı

DHA

Eskişehir´de 'sahte sigortalı' operasyonu: 26 gözaltı


ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden 87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı göstererek, Sosyal Güvelik Kurumu´nu (SGK) zarara uğrattığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Sahte sigortalı kişilerin, emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan faydalandığı ortaya çıktı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kurulan sahte şirketler üzerinden çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş şubesince kurulan özel ekip, yaklaşık 3 aylık soruşturma sonunda düzenlenen operasyonla, 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ifadeleri alınan şüphelilerden 21´i serbest bırakılıd, 4 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.
SAHTE SİGORTA İLE TÜM İMKANLARDAN YARARLANDILAR
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden H.Ş, E.K., İ.Y.Ö., S.Ç. ve Ö.U.'nun kurdukları sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişiyi çalışmadığı halde sigortalı gösterdiği belirlendi. Ayrıca sahte sigortalı kişilerin emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan da faydalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin sahte sigortalılar üzerinden İŞKUR'dan da işbaşı eğitim programı, işsizlik maaşı ve prim aldıkları tespit edilirken, şirket adresi olarak gösterilen adreslerin farklı kişilere ait evler olduğu belirlendi.
KAMUDA ÇALIŞMA CEZASINDAN KAÇTILAR
Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında denetimli serbestlik yasası kapsamında kamuda çalışma cezası alan 6 kişiye sahte evrak düzenleyerek sabit bir işte çalışıyor gösterdikleri ve bu sayede hükümlülükten muaf tutuldukları anlaşıldı. Kurulan sahte çağrı merkezleri üzerinden sigorta yapan şüphelilerin kamu kurumlarını yüksek miktarda zarara uğrattıkları belgelenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-01-20 14:30:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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