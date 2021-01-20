Maske kutusundan uyuşturucu çıktı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda maske kutusuna gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçilirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, S.A.A. isimli şüphelinin evine baskın düzenledi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada maske kutusuna peçeteye sarılı halde saklanmış 11,31 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ile şeker kutusu içerisine gizlenmiş kontak anahtarı görünümlü hassas terazi, tabanca, 3 mermi ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.A.A., `uyuşturucu ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-20 14:38:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.