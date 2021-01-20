Esnaf bu yeni uygulama ile nefes alacak Esnaf Rehberi Uygulaması hayata geçti

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, pandemi sürecinde esnafın eticarete yönelmesi için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Bakanlığın hayata geçirdiği "Esnaf Rehberi" uygulaması ile online satışları arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Birsen, “Pandemi döneminde en çok etkilenen kesim olan esnaf ve sanatkârlarımız olmuştur. Birçok sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar uzun süre işyerlerini açamamış ya da işlerinde önemli derecede azalma olmuştur. Halkımızın pandemi süresince alışveriş alışkanlıkları değişmiş, internet üzerinden yapılan online satışlarda önemli artış meydana gelmiştir” diye konuştu.

Bir çok firmada olduğu gibi esnaf ve sanatkarların da eticarete yöneldiğini hatırlatan Birsen, online satış ve paket servisi gibi hizmetlerle değişen ticaret şartlarına ayak uydurmaya çalıştıklarını kaydetti. Bu süreçte Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak üyelerine nasıl katkı sağlayabilecekleri konularında araştırmalarının devam ettiğini anlatan Ekrem Birsen, “Esnaf ve sanatkârların eticaret olanaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Özellikle online satış platformları incelenmiş, şehrimize ve esnaf sanatkârlara özel online satış platformu kurulması konusunda araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalarımızda esnaf ve sanatkârlarımızın zayıf ve güçlü yönleri incelenmiş, özellikle zayıf yönlerinin geliştirilmesi yönelik planlar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Birsen şöyle konuştu: “Online satış platformlarında esnaf ve sanatkârların yaşadıkları en önemli sorunlar; işyerlerinde genellikle yalnız çalışılması, bilgisayar ve internet kullanımı güçlükleri, ürün stok ve fiyatlarının sürekli olarak kontrol edilmesi ve sisteme yüklenmesinde yaşanacak sorunlar, adrese teslimde yaşanacak personel eksikliği ve maliyetler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle uygulamanın, sistemi kullanamayacak olan esnaf sanatkârlar ile sistemi kullanan esnaf sanatkârlar arasında haksız rekabet yaratmaması gerekli olup, eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan çalışmalarımız titizlikle yürütülmektedir.”

ESNAF REHBERİ UYGULAMASI

Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması ve esnaf sanatkârlara özel online ticaret platformlarının hayata geçirilebilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Ekrem Birsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesi, büyük mağazalar ve alışveriş merkezleri ile rekabet konusunda Ticaret Bakanlığı ve 81 il Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri ile ortak yürütülen çalışmalarda, mal tedarik sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi konusuna hız verilmiştir. Kurulacak olan tedarik şirketleri vasıtasıyla tüm esnaf ve sanatkârımız eşit imkânlarla, ucuz mal temin edebilme imkânı kazanacak ve büyük mağazalara karşı rekabet güçleri arttırılacaktır.”

Bu anlamda halkın cep telefonları üzerinden, esnaf ve sanatkârların adres ve iletişim bilgilerine kolayca ulaşabilmelerine imkân sağlayan “Esnaf Rehberi” adlı uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirildiği bilgisini paylaşan Birsen, uygulamaya ilişkin şunları aktardı: “Google Play ve App Store üzerinden indirilebilen ‘Esnaf Rehberi’ adlı uygulama ile, harita üzerinden bunduğunuz noktaya en yakın, bakkal, kasap, giyim, tamirci, lokanta gibi tüm esnaf sanatkar meslek dallarındaki işyerlerinin adres ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerine anında ulaşılabilecek, bulunduğunuz noktadan, aradığınız işyerine yol tarifi alınabilecek ve paket servisi yapan işyerlerinden telefonla sipariş verilebileceklerdir. Ücretsiz olarak tüm halkımızın kullanımına açık olan sistemle artık ihtiyaç duyulan esnaf ve sanatkârlar halkımıza daha da yakın olacaklardır. Uygulamanın verimliliğinin arttırılması için, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın sisteme girerek bilgilerini kontrol etmelerini, eksik bilgilerini esnaf sicil müdürlüğümüze gelerek güncellemelerini rica ediyoruz. Esnaf Rehberi adlı uygulamayı hayata geçiren Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyor, esnaf sanatkârlarımız ve halkımız için hayırlı olmasını diliyoruz.”

Uygulamayı kullanan Başkan Birsen'in sipariş ettiği simitler 5 dakika içinde eline ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.