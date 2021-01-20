Eskişehir´de 'sahte sigortalı' operasyonu: 26 gözaltı (2)



'FİİLİ OLARAK ÇALIŞMIYORSA, BU SAHTE SİGORTALILIKTIR'

Eskişehir´de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden 87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı göstererek, Sosyal Güvelik Kurumu´nu (SGK) zarara uğrattığı belirlenen 26 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Uçkaç, kişilerin isteğe bağlı sigorta yaptırmak yerine bir iş yerinde kendilerini sigortalı gösterdiklerini söyledi. Uçkaç, "Yasal düzenlemeye göre, bir kişi bir iş yerinde fiili olarak çalışmıyorsa, bu sahte sigortalılıktır. Şirket ya da iş yeri gerçektir ancak o kişi orada çalışmayıp, çalışıyormuş gibi gösteriliyordur. Bu da sahte sigortalılıktır. Özellikle bu isteğe bağlı sigortalılığın dezavantajlarını kullanarak bazı kötü niyetli kişiler şirket kuruyorlar. Şirketi açtıktan sonra da piyasadan bu şekilde aylık primleri tahsil etmek sureti ile sanki o şirkette çalışıyormuş gibi göstererek sahte sigortalılık yapıyorlar. Kişilerden topladıkları primleri de devlete ödemiyorlar. Dolayısı ile SGK'nın da burada bir kurum zararı meydana geliyor" dedi.

DEVLET ALMADIĞI PRİMLERE KARŞILIK HİZMET VERİYOR

Sahte sigortalı olan kişilerin devlete ödemesi gerektiği primleri ödememelerine rağmen çeşitli imkan ve hizmetlerden yaralanabildiklerini ifade eden Uçkaç, "Diğer taraftan bu kişiler sigortalılık süresi içerisinde şartları yerine getiriyorsa hastalık sigortasından yararlanıyor, iş göremezlik ödeneğinden, işsizlik maaşından yararlanabiliyorlar. Böylece devlet almamış olduğu primlere karşılık bir hizmet vermiş oluyor. Sonuç olarak baktığımızda sahte sigortalılık hem orada sahte sigortalı gösterilen kişi için bir kayıptır çünkü tespit edilip yakalandığı zaman o süreler iptal edilecektir. Diğer taraftan iş yerleri için de bir sorundur. O iş yeri için yasal işlemler yapılacaktır" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-01-20 18:59:54



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