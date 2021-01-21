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Salgında estetiğe ilgi arttı Burun estetiğinde bunlara dikkat Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cemile Şenol: “Covid 19 salgını ile birlikte insanlar kendilerine daha çok dikkat etmeye başladı”

İHA

Salgında estetiğe ilgi arttı Burun estetiğinde bunlara dikkat Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cemile Şenol: “Covid 19 salgını ile birlikte insanlar kendilerine daha çok dikkat etmeye başladı”

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cemile Şenol, pandemi ile birlikte estetiğe olan ilginin arttığını belirterek burun estetiği hakkında önemli bilgiler verdi.
Op. Dr. Cemile Şenol, Covid 19 Salgını ile birlikte insanların kendilerine daha çok dikkat etmeye başladıklarını ve özellikle sosyal medya paylaşımlarının artmasıyla da güzellik kavramının daha fazla öne çıktığını ifade ederek, bunun sonucunda estetik uygulamalarına talebin arttığını söyledi. Burun estetiği hakkında bilgi veren Şenol, “Hasta burnunun yüzü ile uyumsuz olduğunu düşünüyorsa, burnu nedeniyle nefes almakta zorlanıyor veya farklı sorunlar yaşıyorsa bize başvuruyor. Biz kişinin yüz şekli, çenesinin durumu, dudaklarının burun ile oranı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak kişiye özel bir burun belirlenmeyi hedefliyoruz. Bunun için ameliyat öncesinde kişinin fotoğrafını çekerek bir bilgisayar programı ile yapılabilecekleri değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
SAĞLIK İÇİN ESTETİK
Burun estetiğinin yanı sıra, burun eti, kıkırdak veya kemi eğriliği sorunlarının da aynı anda çözülmesini amaçladıklarını dile getiren Şenol, “Çünkü burnun içinden çıkan kıkırdak ve kemik, burnu yeniden şekillendirmek için bize gerekli, kişi nefes alamama şikayeti ile bize geldiğinde yapılan cerrahi işlemde, hastanın sağlığı bakımından estetik de gerekli de görülebilir, o zaman hasta ile birlikte nasıl bir işlem yapacağımıza karar veriyoruz” dedi.
ESTETİKSİZ UYGULAMALAR
Estetik olmaktan korkan veya burnu ile ilgili küçük değişiklikler isteyen kişiler için ameliyatsız müdahalelerin de olanaklı olduğuna değinen Dr. Şenol, “Botoks, dolgu, iple kaldırma gibi yöntemlerle burun ucunu kaldırabilir, burundaki küçük kemerler kamufle edilebilir” diye konuştu.
KAPALI VE AÇIK AMELİYATLAR
Burun ameliyatlarının nasıl yapıldığına ilişkin de bilgi veren Op. Dr. Cemile Şenol, şunları söyledi:
“Ameliyat öncesinde kişi genel anesteziye hazırlanır, sigara kullanımı 10 gün öncesinden bırakılmalıdır, alkol de aynı şekilde kanamayı arttıracağı için bırakılır, ağrı kesici ilaçlar, bitki çayları kesilir. Ameliyatlar çoğunlukla genel anestezi altında yapılır, ameliyat süresi hastaya göre değişir, kapalı ve açık rinoplasti yapılabilir. Açık ameliyatta burun deliklerinin arasındaki bölmede bir kesi yapılır, kapalı ameliyatta ise burun deliklerinin içinden girilir. Hangi yöntemin seçileceği yapılacak işleme göre belirlenir, iz kalmaması bakımından kapalı ameliyat avantajlı iken, açık ameliyatın ise daha açık ve net bir görüş alanı sağlaması bakımından avantajları vardır, bu noktada önemli olan hasta ve cerrahın ortak karar vermesidir.”
AMELİYAT SONRASI
Ameliyat sonrası bir darbe travma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Op. Dr. Şenol, “En ağrılı dönem ilk gündür, ağrı hastaya göre değişir, ilk gün hastanede olunduğundan ağrı kesicilerle bu desteklenir, moruk ve şişlik de kısa sürede geçer ve artık slikon tamponlar kullanıldığı için tamponların çıkarılması da o kadar sorunlu olmuyor. Ancak en önemli konulardan biri de ameliyat sonrasında kesinlikle sigara kullanılmamasıdır. Burnun oturması için en az 6 ay beklenmesi gerekir, olası bir sorunda Revizyon burun ameliyatı için en az 1 yıl beklenmesini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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