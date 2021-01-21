Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Y.C., E.E., O.A., R.K., T.Y. ve D.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 11,12 gram metamfetamin, 0,82 gram esrar, 0,04 gram eroin, 86 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 6 dolu fişek ele geçirildi. 6 şüpheli, `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2021-01-21 11:39:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.