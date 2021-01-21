Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Y.C., E.E., O.A., R.K., T.Y. ve D.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 11,12 gram metamfetamin, 0,82 gram esrar, 0,04 gram eroin, 86 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 6 dolu fişek ele geçirildi. 6 şüpheli, `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU
2021-01-21 11:39:43
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