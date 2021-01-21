Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu başlıyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Sanat Sempozyumu (AART) 1516 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, çok yönlü ve disiplinler arası bir yaklaşımla yurtdışından ve ülkemizden farklı alanlardaki akademisyenleri, sanatçıları, tasarımcıları, ilgili sektörden paydaşları ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Sempozyum boyunca katılımcılarla bilimsel ve sanatsal bir tartışma ortamı sağlanarak sanatın, sanat eğitimine bakışın ve sorunlarının tartışılması hedefleniyor. Çevrim içi gerçekleştirilecek sempozyumun son katılım tarihi 30 Ocak 2021’dir.

Bu yıl sempozyum 20 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Faruk Atalayer'in anısına düzenlenecek ve bu vesile ile sempozyum süresince Atalyer'in kişiliği ve güçlü tasarım anlayışı bir kez daha anılmış olacak.

Söz konusu sempozyumun onursal başkanlığını Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın yapacağı sempozyumun başkanlığını ise Dekan Prof. Rahmi Atalay üstlenecek.

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