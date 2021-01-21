Sağlıkta iş birliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Acıbadem Eskişehir Hastanesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi adına Hastane Direktörü Mevlüt Yıldırım ve 9. Bölge Eczacı Odası adına Ecz. Metin Kamış’ın katılımıyla protokol Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde imza altına alındı. Bu protokol kapsamında Eczacı Odası mensup ve 1. derece yakınları Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nin kaliteli hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.