Şehir merkezine yakışmayan görüntü ortadan kaldırıldı

Eskişehir Kurtuluş mahallesi Ziyapaşa caddesi kenarında ve Gürdere sokak ile Saçak Sokak arasındaki sahada bulunan hafriyat, molozlar ve inşaat atıkları kaldırılarak bölge temizlendi.

İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği ‘şehir merkezine yakışmayan görüntü’ başlıklı haberine üzerine, bölgede geri dönüşüm inşaat çalışması yapan müteahhit firma ekipleri harekete geçti. Çevrede yaşayan vatandaşlar ve esnafın tepkisine sebep olan hafriyat, molozlar ve inşaat atıkları kaldırılarak nahoş görüntüler ortadan kaldırıldı.

Temizlenen bölge esnafından Osman Acar, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Şehir merkezinde esnaf olarak bulunduğumuz bu sahadaki sıkıntıyı anlatan haber üzerine hafriyat, molozlar, inşaat atıkları kaldırılarak temizlendi. Bizler bu çevrede bulunan esnaflar olarak rahat nefes aldık. Korona virüs (COVİD19) tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde; İhlas Haber Ajansı’nın yayını ile tozdan, çevre kirliliğinden kurtulduk. Esnaflar olarak teşekkür ederiz’’ dedi.

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