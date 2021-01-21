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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obezite korona virüse karşı ölüm riskini arttırıyor

İHA

Obezite korona virüse karşı ölüm riskini arttırıyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, obezitesi olan bireylerde Covid19 nedeniyle hastaneye yatma, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlanma ihtiyacının daha yüksek olduğunu ve yoğun bakımda yatan Covid19 hastalarında ölüm riskini arttırdığına dikkat çekti.
Obezitenin vücutta yağ miktarının aşırı miktarda artması sonucunda ciddi sağlık problemlerine ve komplikasyonlara neden olabilen kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Hasan Levent “İnsülin direnci, tip 2 diabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol trigliserit, felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, kanser riskinde artış, safra taşları, hepatosteatoz karaciğer yağlanması, gut, osteoartrit eklemlerde ağrı ve kireçleme, uyku apnesi, cinsel sorunlar, depresyon, sosyal izolasyon, sakatlık, düzensiz adet, kısırlık gibi hastalıkların oluşmasında rol oynamaktadır.” dedi.

“Obezite (Şişmanlık) önlenebilir”
Obezite tedavisinin amacı sağlıklı kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumaktır. Uzun vadede sürekli kilo vermek , kilo vermenin en güvenli ve hedef kiloyu korumanın en iyi yolu olarak kabul ediliyor. Obeziteyi önlemek amacıyla dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Dr. Levent, “Kilo alımını önlemek ve kilo vermek için haftada 5 gün 30 60 dakika yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun egzersiz yapmanız gerekir. Kilonuzu düzenli olarak izleyin, ayda 1 veya 2 kez tartılın. Hafta içi, hafta sonları ve tatil günlerinde mümkün olduğunca sağlıklı beslenme programınıza sadık kalmak, uzun vadeli başarı şansınızı arttıracaktır. Doğal medikal tedavi uygulamaları ile vücutta iştahın ve stresin azalmasına, sindirimin kolaylaşmasına, toksinlerin atılmasına, vücut metabolizmasının önemli ölçüde artmasına ve yağların kolayca parçalanmasına yardımcı olmaktadır. Stres ve iştahın iyi şekilde kontrol edilmesi, sağlıklı çalışan bir metabolizma ve sindirim sistemi, sağlıklı fonksiyonel beslenme yapmanız koşuluyla hedef kiloya ulaşmanızı hızlandıracaktır” diye anlattı.

Akupunktur ile sağlıklı kilo verilebiliyor
Akupunktur ile sağlıklı kilo verilebildiğine dikkat çeken Dr. Levent, “Akupunktur iştahı azaltarak, tokluk hissi verir. Metabolizmayı uyarır, hormonların çalışmasını dengeler. Sinir sistemini sakinleştirir. Kişi kendini mutlu ve enerjik hisseder” dedi.

Ozon sauna obezitede olumlu sonuçlar veriyor
Ozon Sauna’nın obezitede etkili bir tedavi yöntemi olduğuna değinen Dr. Levent, “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Toksinlerin atılmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır. Fazla ödemin atılmasını sağlar. Stresi ve yorgunluğu tedavi eder. Kişiyi enerjik yapar” şeklide ifade etti.

Andulasyon terapi ile bölgesel incelme
Ne kadar kilo verirseniz verin maalesef bölgesel kilolar yerinde kalıyor. Böyle durumlarda uygulanan andulasyon terapi hakkında bilgi veren Dr. Levent, “Andulasyon Terapi metabolizmayı aktive eder. Vücuttan su ve yağ atılımını hızlandırır. Ödem ve selülitte azalma sağlar. Karın bölgesi yağlarını azaltır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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