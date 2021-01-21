Eskişehir´de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı



ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı davada 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan firari sanık K.C., saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Bir markette reyon görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıkan K.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.´nin Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi´nde yaşadığını belirledi. Tespit edilen adrese yapılan operasyonla K.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARKETTE REYON SORUMLUSUYMUŞ

K.C.´nin Kırıkkale´de 11 yıl boyunca FETÖ ile iltisaklı özel dershanede matematik öğretmeni olarak çalıştığı, `ByLock´ kullanıcısı olduğu tespit edildi. Sanığın firarda olduğu dönemde Şirintepe Mahallesi´ndeki bir markette reyon sorumlusu olarak çalıştığı ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-21 15:35:38



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