Kaymakam Baytak evlerine gidip vatandaşın sorunlarını dinledi

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Numanoluk ve Sancar mahallelerinde ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Vatandaşların sorunlarını evlerine tek tek giderek dinleyen Kaymakam Baytak, devletin imkânlarını ihtiyacı olanların tamamına ulaştırma gayreti ve çabası içinde olduklarını, kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyenlere de cesaret verdiklerini belitti. Kutsal Baytak;''Pandemi döneminin devam ettiği bugünlerde vatandaşlarımızın bir ihtiyacı var mı, sıkıntıları nelerdir yerinde görmek istiyoruz, ilçemize bağlı kurum amirlerimizle, her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız ve sorunlarını çözmeye çalışacağız'' diye belirtti.

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