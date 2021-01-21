Otogardaki valizden çıkanlar şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de şehirlerarası otobüs terminaline giren bir kişinin valizinden adeta cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminaline gelen F.K. isimli şahsın valizi girişte çanta kontrol noktasında dikkat çekti. Çantanın içinden 2 adet muşta, 3 adet bıçak ve 1 adet balta çıktı. Çanta bulunan eşyalara el konulurken, F.K. malzemelerin koleksiyon amaçlı olduğunu iddia etti.

Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.