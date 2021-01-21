Ayağının üzerinden otomobilli ile geçen sürücüyü bıçaklayan şahıs 14 yıl 2 ay hapis cezası aldı

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Eskişehir’de 3 yıl önce otomobille ayağının üzerinden geçtiği gerekçesiyle sürücü Durmuş Akın’ı (22) göğsünden bıçaklayarak öldüren Ali D. (36), 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozulması nedeniyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada sanık Ali D. yargılandı. Sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrarlayan sanık, “Bana bıçakla saldırmıştı. Ben de bu yüzden karşılık verdim. Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep ediyorum" dedi.

Davayı tekrar inceleyerek bozulan kararı değerlendiren mahkeme heyeti, CMK 307/4 maddesine göre verilen cezanın doğru olduğuna hükmetti. Sanık Ali D.’ye verilen 14 yıl 2 aylık ceza mahkeme heyeti tarafından yinelendi.



Olay

Olay, Eskişehir'de 2017 yılında merkez Tepebaşı ilçesinde gerçekleşti. Durmuş Akın’ın (22) otomobille Ali D.’nin (36) ayağının üzerinden geçtiği gerekçesiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ali D., Durmuş Akın’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Akın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ali D. İse polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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