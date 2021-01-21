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ESOGÜ Hastanesi'nde Yara Bakım ve Tedavi Polikliniği hizmete başlıyor Poliklinik, beyin abseleri, osteomyelit ve iyileşmesi zor olan yaralar için bakım ve tedavi hizmeti verecek

İHA

ESOGÜ Hastanesi'nde Yara Bakım ve Tedavi Polikliniği hizmete başlıyor Poliklinik, beyin abseleri, osteomyelit ve iyileşmesi zor olan yaralar için bakım ve tedavi hizmeti verecek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, anabilim dalı bünyesinde bulunan Yara Bakım ve Tedavi Polikliniği’nde beyin abseleri, osteomyelit ve iyileşmesi zor olan yaralar için bakım ve tedavi hizmeti verileceğini açıkladı.
28 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan ve Sağlık Bakanlığı TUKMOS tarafından belirtilen standartlar dahilinde Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı olarak; beyin absesi, kafa kemikleri ve vertebraların akut osteomiyeliti, ilaca dirençli kronik osteomiyelit (kemik enfeksiyonu), tedaviye dirençli yaralar, crush yaralanması, yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları, problem yaralar, radyonekroz ve diyabetik ayak tedavisi konusunda hastalara hizmet verdiklerini belirten Doç. Dr. Aydın, girişimsel yetkinlikleri arasında diyabetik ayak eğitimi, portabldoppler ile vasküler değerlendirme, yara pansumanı, yara debridmanı ve yara bakım ürünlerinin kullanımına karar verme ve takibini yapma gibi hizmetlerin bulunduğunu ifade etti. Doç. Dr. Aydın ayrıca yara bakımı ve tedavisi konusunda kişiye tam uyum sağlayacak biyouyumlugreft üretimi alanında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
2014 yılında ESOGÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlığını alan, uzmanlık sonrası eğitimini Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak, 2018 yılında alanında doçent ünvanını almaya hak kazanan Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, eğitimi süresince medikal implant, 3D yazıcı ve biyoyazıcı destekli kişiye özel biyomalzemeler ve serebralvasküler cerrahi alanlarında 11 adet bilimsel projede görev aldı. 2016 yılından itibaren biyouyumlu malzemeler konusunda çalışmaya başlayan Doç. Dr. Aydın, 2019 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi ile ‘kafa travması, beyin tümörleri veya sekonder cerrahiye bağlı olarak kafatasında gelişen kemik defektlerinin üç boyutlu modelleme ile hastanın yapısına uygun olarak kapatılması’ konusunda kurucusu olduğu Nitllabs’da çalışmalarına devam etmektedir. Doç. Dr. Aydın ayrıca üç boyutlu biyoyazıcı yardımıyla biyouyumlu malzemeler kullanılarak yara örtüsü geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Uluslararası ve ulusal endekslerde yayımlanan 100’e yakın makalesi olan ve 2010 yılında EANS (Avrupa Nöroşirürji Birliği) üyesi olan Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı Kliniği'nde; beyin abseleri, iyileşmesi zor olan veya tedaviye dirençli uzun yıllardır iyileşmeyen kronik yaralar, bası yaraları, fiziksel travmalara bağlı yaralanmalar, ameliyat sonrası kapanmayan yaralar gibi tüm yaraların tedavisi ve geçmeyen kemik enfeksiyonlarının tedavisinin yapılabileceğini ifade etti.

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