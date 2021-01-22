Eskişehir´deki geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

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YANGIN 8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Eskişehir´de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-22 10:11:13



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