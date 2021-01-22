Kuraklık tehlikesi altında olan Musaözü Göleti’nde su seviyesi arttı Musaözü Göleti’ndeki su artışı havadan görüntülendi

Eskişehir’de geçtiğimiz aylarda büyük bölümü kuruyan Musaözü Göleti’nde, son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşandı.

Eskişehir’e yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti, geçtiğimiz aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşanan Musaözü Göleti drone ile havadan görüntülendi. Farklı türden birçok balık ve kuş türüne yaşam alanı olan gölet doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerden biri oluyor.

Öte yandan göletin daha önceden kurumuş vaziyette olan kısımlarının ise şimdi kar yağışının etkisiyle buz tutması dikkat çekti. İlerleyen zamanlarda buzların erimesiyle göletteki su seviyesinin daha da artması, Musaözü Göleti eski günlerine kavuşmayı bekliyor.

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