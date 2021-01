Esnafın borç yükü arttı ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: “Küçük esnaf işletmelerinin sıkı tedbirler uygulanarak açılmalı"

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan esnafın her geçen gün borç yükünün arttığını söyleyerek "İşletmelerin sıkı tedbirler uygulanarak açılmasını istiyoruz" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu uzun zamandır kapalı olan işletme sahiplerinin durumunu değerlendiren Şamil Seyhan, çok sayıda esnafın dükkânını kapattığını söyledi. İşletmelere sıkı tedbirler uygulanarak açılması gerektiğini ifade eden Seyhan, “Devletimizin korona virüs ile mücadelesi hepimiz için önemli. Alınan sıkı tedbirler halkımızın sağlığı için çok önemli. Biz bu mücadelenin her zaman yanında olduk. Ancak uzun süredir dükkânını açamayan esnaf kardeşlerimiz var. Bunların acilen dükkânlarını açması gerek. Her geçen gün borç yükleri artıyor. Devletimizin sıkı tedbirler uygulayarak bu işletmelerin açılmasına izin vermesi milyonlarca esnafın yeniden evine ekmek götürmesini sağlayacak. Bu işletmelerde çalışan işçi kardeşlerimiz ve onların aileler de şuanda çaresiz. Nasıl alışveriş merkezleri açık ise, bu küçük işletmelerde sıkı denetimler uygulanarak açılabilir. Bu sayede ekonomi de biraz olsun canlanacaktır” dedi.

