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Yurtta kalan çocuklar için yelek ve patik örüyorlar

DHA

Yurtta kalan çocuklar için yelek ve patik örüyorlar


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de tuhafiyeci Mahide Çalışır (42), yurtta kalan 0-3 yaş arası çocuklar için yelek ve patik ördü. İş yerine gelenlerin de desteğiyle 100´ün üzerinde yelek ve patik hazırlandığını anlatan Çalışır, "Ördüklerimi yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızla paylaşmayı arzu ediyordum" dedi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı'nda tuhafiye dükkanı olan Mahide Çalışır, bir süre önce devlet korumasına alınarak, yurtlara yerleştirilen 0-3 yaş arası çocuklar için yelek ve patik örmeye başladı. İş yerine gelen müşterilerini de çocuklar için örmeye teşvik etti. Evlerinde yelek ve patik örenler, Çalışır'a getirip, teslim etti.
`HAZIRLANAN YELEK VE PATİKLER 100´Ü GEÇTİ´
Mahir Çalışır, ördüğü yelek ve patikleri yurtlarda kalan çocuklarla paylaşmayı arzu ettiğini belirterek, "Örgü örmeye on yıl önce başladım. İplerle tanıştığım zamandan bu yana da örüyorum. Ördüklerimi yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızla paylaşmayı hep arzu ediyordum. Bu fikrimi bir kaç müşterimle paylaştığımda, onlar da aralarında konuşup diğer arkadaşlarına ve komşularına söylemişler. Eline, ördükleri yeleği alan geldi. Sonrasında 100'e yakın yeleğimiz oldu. Kütahya ve Bozüyük'teki müşterilerim ve akrabalarım da katkıda bulunmak istediler. Şu anda onlar da örüyorlar. İlerleyen zamanda ne kadar yeleğimiz olur bilmiyorum" dedi.
'MASRAFLARINDAN KISIP İP ALIYORLAR'
Mahallede yaşayan ve kendisinden ip alan kadınların kendi masraflarından kısıp, örgü için ip aldıklarını söyleyen Çalışır, "Örgü iplerini dükkanıma koyduğumdan bu yana kadınlar kendi masraflarından kısıp ip alıyorlar. Ben bir çok şeyi onlardan öğrendim. Gerçekten keyifle örüyorlar. Bence örgü bir kadın için aşk mı desem? Bunu anlatacak bir söz bulamıyorum. Örgü örmek, üretmek, paylaşmak çok güzel. Sosyal medya hesaplarımdan yelek yardımında bulunmak ulaşıyorlar. İnşallah diğer illerdeki örmeyi ve paylaşmayı seven arkadaşlar da katılır. Bir yelek, bir yelektir. Yurtlardaki çocuklar da hepimizin çocukları. Onlar, ileride vatanımıza ve bizlere faydalı olmalarını istediğimiz çocuklar. Biz de belki yanlarında olamıyoruz ama bir yelekle onlara dokunmuş kadar hissediyorum kendimi. Bütün annelerin de böyle hissettiğini düşünerek bu yola çıktım. Biz 0-3 yaş gurubu çocuklar için başladık ama çoğunluğunu kız çocuğu için örmüşler. Biraz da erkek çocuğu için örsünler" şeklinde konuştu.
`KENDİ OĞLUM İÇİN BİLE ÖREMEDİM´
Örgü işiyle uğraşırken insanın kendisini iyi hissettiğini ifade eden Çalışır, "İşin gerçeği benim kendi oğlum için bile örmeye imkanım olmadı. Çünkü örgü yapmayı bilmiyordum. Annem örerken bile `boşuna vakit geçiriyor´ diye kızardım. Aslında öyle değilmiş. Örgü yaparken gerçekten kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bir takım sıkıntılarınız varsa ilmeklerle, sayılarla uğraştığınız için hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bence bütün kadınlar örgü örmeli" dedi. Mahide Çalışır, kadınların ördüğü yelek ve patikleri Şubat ayında yurtlarda kalan çocuklara teslim etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
`KATKIM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM´
Evinde ördüğü yeleği Çalışır'a teslim etmeye gelen Çiğdem Kuru ise, "Bu yeleği Mahide ablaya destek olmak için evde boş vakitlerimde yaptım. Ona destek olan çok kişi var. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bunlar çocuklara gönderilecek. Bu yardımda katkım olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-01-22 13:01:34

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