Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR'de, polisin bir eve yaptığı baskında, 23,86 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve operasyon düzenledi. A.G. ve S.T. isimli 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 23,86 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-01-22 13:18:04



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