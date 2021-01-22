Uyuşturucu satıcıları gözaltında Tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Tunalı mahallesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 23,86 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddeyle (53 adet satışa hazır vaziyette) yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler A.G. ve S.T., haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.