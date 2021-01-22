Tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 şahıstan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alınmıştı. 23,86 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddeyle (53 adet satışa hazır vaziyette) yakalanan şahıslardan A.G., adli makamlarca tutuklandı. S.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.