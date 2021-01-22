Yeryüzü Ekoloji Okulu’na kitap desteği

Tepebaşı Belediyesi’nin Sakin Okul Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu’na kitap bağışı sağlandı. Okulda oluşturulan kütüphaneye 100’ün üzerinde kitap desteği geldi.

Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Derneği iş birliği ile hayata geçirilen ve bir senede bin 886 çocuğu doğa ile buluşturan Yeryüzü Ekoloji Okulu’na, anlamlı bir kitap desteği geldi. Çocukları doğru kaynaklarla buluşturacak ekoloji kütüphanesi oluşturmak amacıyla Yeni İnsan Yayınevi ile düzenlenen kampanyada, vatandaşlar çocuklar için kitap bağışında bulundu. Çocukların dünyayı anlamaları ve daha yaşanılır kılmaları için doğru kaynaklara ulaşmalarını sağlayacak kütüphane için oluşturulan kitap listesinden hediye edilen her kitap anlamlı bir destek olarak okula kazandırıldı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri oluşturulan kitap listesindeki 60 kitabın hepsine ek olarak TÜBİTAK yayınları ile de destek olan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Toplamda 100’ün üzerinde kitap bağışı ile kütüphanenin oluşmaya başladığını belirten Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Derneği yetkilileri, kampanyaya destek olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

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