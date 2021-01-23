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(Özel) Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor Yıllar önce hayata geçirdiği fikirle enerji açısından kendi kendine yetebilen ev yaptı Yenilenebilir enerjinin önemini çok öncesinden anlayan Eskişehirli Mehmet amcanın rahatına diyecek yok Sağladığı 220 volt elektrikle her ihtiyacını görüyor, her türlü elektrikli aletini, hatta bahçe sulaması için dalgıç pampalarını bile çalıştırabiliyor

İHA

(Özel) Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor Yıllar önce hayata geçirdiği fikirle enerji açısından kendi kendine yetebilen ev yaptı Yenilenebilir enerjinin önemini çok öncesinden anlayan Eskişehirli Mehmet amcanın rahatına diyecek yok Sağladığı 220 volt elektrikle her ihtiyacını görüyor, her türlü elektrikli aletini, hatta bahçe sulaması için dalgıç pampalarını bile çalıştırabiliyor

Eskişehir'de yaşayan emekli müteahhit Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretip 8 yıldır elektriğe beş kuruş para vermedi.
78 yaşındaki Mehmet Çolak 10 yıl önce şehir dışındaki arazisine bir bağ evi inşa etti ve elektrik bağlamak için gerekli kurumlara başvurdu. Bağlama ücretinin 25 bin liraya mal olacağını öğrenen Çolak, elektrik ihtiyacını karşılamak için alternatif yollar aramaya başladı. Hem ucuz hem de temiz olması nedeniyle rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanmayı karar kılan emekli müteahhit Mehmet Çolak, 2011 yılında çalışmasına başladığı ve 2013 senesinde tamamen kurduğu sistemle 8 yılda yaklaşık 10 bin lira masraftan kurtuldu.
Konuyla ilgili konuşan Çolak; “2011 yılında 25 bin lira para istediler elektrik hattı çekmek için. Miktar çok geldi, kendim düşünüp böyle bir yöntem uyguladım. İlk kurduğumda 2 bin lira masraf ettim. Önce pervane alıp aydınlatma yaptım, daha sonra ilave güneş panelleri aldım. Yaklaşık 2 bin lira kadar da onlara verdim çok daha ucuza hallettim ve 8 senedir de kullanıyorum. Hiçbir şikâyetim de yok. Şu anda 220 volt elektrik kullanabiliyorum. 8 yıldır normal elektrik kullansaydım yaklaşık 810 bin lira elektrik faturası öderdim. Fakat şuana kadar maliyet bile yarısı kadar olmadı. Her ihtiyacımı görüyorum. Her türlü elektronik aletim var ve kullanıyorum. Bahçemiz olduğu için yazın sürekli sulama yapıyoruz. İki tane dalgıç pompam, iki tane kuyum var. İstediğim zaman dalgıçları çalıştırabiliyorum. İstediğim her zaman istediğim elektronik aletimi çalıştırabiliyorum. Depolarımı doldurduktan sonra damlama sulama sistemimi çalıştırıyorum. Tüm işlemler için elektriğimi buradan kullanıyorum. Aydınlatma, televizyon, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi her türlü elektronik aletimiz çalışıyor” diye konuştu.

“Kullananların hepsi memnun”
Yenilenebilir enerji kaynaklarını her zaman merak ettiğini söyleyen Mehmet Çolak, komşularının bu sistemi beğendiklerini ve evlerine kurduklarını, çok da memnun olduklarının altını çizdi. Salgın döneminde de bağ eviyle kendilerini dışarıdan izole ettiklerini belirten Çolak, konutunun kendi kendine yetmesi nedeniyle dışarı hiç çıkmadıklarını ifade etti. Çolak; “Bunu gençliğimde de denemiştim, bir ev yapıyorduk, oraya pervane koymuştum ve aydınlatma için kullanıyorduk. Daha sonra pervaneyi buraya kurdum. Biraz da internetten araştırdık. Ben burayı yaptıktan sonra yaklaşık 20 kişi geldi bakmaya. Evimiz ziyaret yeri gibi oldu. Herkes gelip görmek istiyordu. Tarif ettim yapanlar da oldu. Şu an köy evinde bu şekilde elektrik kullananlar var. Kullananların hepsi de gayet memnun. Koronavirüs ilk çıktığı zaman Eskişehir’deydik. Buraya geldik. Kendimizi izole etmiş olduk. Yalnız kaldık hiçbir yere çıkmadık. Hiç kimseyle de görüşmedik. Koronavirüsten korunmak için çok iyi oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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