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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamanın ilk sabahında “sumaktik" kuyruğu

İHA

Kısıtlamanın ilk sabahında “sumaktik" kuyruğu

Korona virüs (Covid19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Eskişehir’de bulunan bir sumatikte, şebeke su kartlarına dolum yapılması için gelen vatandaşlarla uzun kuyruk oluştu.
Kentte kısıtlamanın ilk sabahında, eskiden Hava Hastanesi olarak bilinen binanın arkasında yer alan sumatike gelen bölge sakinleriyle uzun sıra oluştu. Kısıtlama başlamadan önce tedbir almayan veya aniden suları kesilen vatandaşlar, kısıtlama başladıktan sonra doğan ilk güneşin ardından akılı su kartlarına kredi yüklemek için sumatike akın etti. Vatandaşların sırasıyla yükleme yapmasına rağmen kuyruğun arkasına yeni kişilerin girmesi, sıranın uzun bir süre devamına sebep oldu.
Öte yandan Eskişehir’de, “Akıllı su kartı” olarak bilinen su kartına internet üzerinden kredi yüklenememesi vatandaşları Covid19 salgını döneminde de sadece dolum için dışarıya çıkarttı. Konu ile ilgili tüketici hakları dernekleri ve vatandaşlar defalarca “İnternetten yükleme sistemi kurulsun” şeklinde çağrı yaparken, konuyla ilgili henüz bir çözüm bulunamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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