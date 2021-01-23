Aydınlatma direğine çarpıp takla atarak karşı şeride geçti Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu

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Eskişehir'de seyirde halinde iken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu çok sayıda takla atan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, EskişehirKütahya karayolu Eskişehir Orman Fidanlığı yakınlarında gerçekleşti. Kütahya istikametine seyir halinde olan 35 AJB 742 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücünün hâkimiyetinden çıktı. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp çok sayıda takla atan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi. Taklanın etkisiyle yan duran aracın sürücüsü Gülistan A. hafif yara aldı. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti. Çarpmanın etkisiyle araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.

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