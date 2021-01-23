Eskişehirspor - Ankaraspor: 0-0

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Eskişehirspor - Ankaraspor: 0-0Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Bedirhan, Talha (Dk.74 Furgan), Kaan (Dk.54 İbrahim Halil), Alperen (Dk. 90+4 Uğur Can), Erdal, Buğra, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay

ANKARASPOR: Osorio Halil, Emre (Dk.46 Ayuk), Mahmut, Tevfik, Erdem, Olatunbosun (Dk.60 Samed), Mudimu, Ercan, Levent, Pedersen

SARI KARTLAR: Halil İbrahim, Pedersen, Tevfik (Ankaraspor) Furkan (Eskişehirspor)TFF 1´inci Lig 18´inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Ankaraspor ile golsüz berabere kaldı.

27´nci dakikada Mahmut´un soldan ortasına ceza sahası altıpas çizgisi üzerinde Emre kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.

31´inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay´ın sert şutu kaleci Osorio´da kaldı.

86´ncı dakikada Berkay´ın ceza sahasına girip verdiği pasta, Halil İbrahim´in şutu kalecinden döndü.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-01-23 18:15:01



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