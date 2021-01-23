Mehmet Ak: “Şartlar ne olursa olsun 3 puan almak istiyorduk”

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, Eskişehirspor maçının ardından, "Şartlar ne olursa olsun 3 puan almak istiyorduk" dedi.

Ankaraspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Deplasmandan 1 puan ile ayrılan Ankaraspor, puanını 10’a yükseltti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ak, “İkinci devrenin ilk maçına 3 puanla başlamak istiyorduk. Bu tür maçlarda gol bulamazsanız zor olacağını biliyorduk. 2 tane net gol pozisyonumuz var ama değerlendiremedik. İkinci devrede rakibin gol pozisyonları da vardı, belki onlar atsa oyun farklı bir şekle gelebilirdi. Yeni transferlerimiz var. Giderek olumlu yönde artan bir oyun anlayışımız var. Şartlar ne olursa olsun 3 puan almak istiyorduk. Önümüzde Keçiören maçı var, o maçta 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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