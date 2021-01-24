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Piyasa değeri milyonları bulan binlerce araç çürümeye terk edildi Yediemin Otoparkı’nda 4 bin araç çürümeye bırakıldı

İHA

Piyasa değeri milyonları bulan binlerce araç çürümeye terk edildi Yediemin Otoparkı’nda 4 bin araç çürümeye bırakıldı

Eskişehir’de çekme belgeli, trafikten menedilen, haczedilen ve çeşitli sebeplerden dolayı bırakılan 4 bin araç Yediemin Otoparkı’nda adeta çürümeye terk edildi.
Eskişehir’de bulunan Kentaş Yediemin Otoparkı bin 700’ü motosiklet, 2 bin 300’ü otomobil ve kamyonet sınıfı olmak üzere toplamda 4 bin tane araca ev sahipliği yapıyor. Bazı araçlar ise 12 yıldır hizmet veren otoparkın açılışından bu yana otoparkta duruyor. Emniyet tarafından çekilen, haczedilen ya da farklı sebeplerden ötürü trafiğe çıkamayan araçlar adeta çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Araçların arasında lüks otomobil ve motosikletler de bulunurken, otopark sorumlusu alanın yaklaşık 67 yıldır dolu olduğunu belirtti.

“En önemli sorun araçlardaki yığılma”
Yıllar süren icra işlemleri nedeniyle haczedilen çok sayıda aracın otoparkta yığılmaya yol açtığını vurgulayan Kentaş Yediemin Otopark Sorumlusu Tayfun Başat, “Burası 12 yıldır faaliyette ve ben burada 12 yıldır görevliyim. Buradaki en önemli sorun araçlardaki yığılma. Buraya çekilen araçlar buradan çıkmıyor. Araçların içerisinde yüksek modelli araçlar da mevcut. İcra işlemlerinin ve prosedürlerin yavaş ilerlemesi ciddi bir sorun. Emniyet tarafından ve trafikten menedilen başka araçlar buraya getiriliyor. Yaklaşık 12 yıldır burada duran araçlar da var. Burada şu anda 4 bin tane araç var; bunların yaklaşık bin 700 tanesi motosiklet, diğerleri ise otomobil ve kamyonet sınıfı araçlar” diye konuştu.

“67 yıldır dolu vaziyette”
Yakalama kararı bulunan araçların da otoparkta bırakılıp geri alınmadığını belirten Başat, “İşletmemiz şu anda sadece resmî kurumlarla çalışıyor. Polis ve jandarma tarafından bağlanan araçlar geliyor bize. Araçların büyük bir çoğunluğunun buradan çıkmama sebebi ise hacizli olması ya da yakalama kararının bulunması. Buradan bir aracın çıkabilmesi için trafik yönünden hiçbir engelinin olmaması gerekiyor. Yasal prosedürlere göre araçların borcu ya da farklı bir durumu varsa vergi dairesi ilgili kurumlar aracılığıyla satılıyor. Tabi bu işlemler uzun sürdüğü için otoparkımız en az 67 senedir bu şekilde dolu vaziyette” dedi.

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