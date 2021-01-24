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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç’ın Mumcu ve Okkan mesajı

İHA

Başkan Ataç’ın Mumcu ve Okkan mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Ataç mesajında, “Araştırmacı gazeteci olmanın ötesinde Türkiye'nin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinde, kalpaksız bir Kuvayı Milliye neferi olan gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 28’inci, görevi başında şehit edilen Gaffar Okkan'ın 20’nci ölüm yıl dönümündeyiz. Bu güne kadar ne yazık ki, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarının ışığında, akıl bilim ve çağdaşlık yolunda yürüyen pek çok aydın ve bilim insanı, haince tuzaklarla aramızdan ayrıldı. Demokrasi şehitlerimiz, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Onat Kutlar, Metin Göktepe, Necip Hablemitoğlu ve Gaffar Okkan, bu ülkenin cesur ve onurlu isimleri olarak fikir mücadelemizde ilelebet yaşayacak. Uğur Mumcu'nun korkusuz ve onurlu kalemi ile verdiği tam bağımsız, demokratik Türkiye mücadelesi, bugün artan baskılara rağmen, korkusuz gazetecilerin kalemlerinde, Cumhuriyet gençlerinin aydınlanma mücadelesinde aynı kararlılıkla devam ediyor. 24 Ocak 1993'te katledilen GazeteciYazar Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001 tarihinde katledilen devlet ile halk arasında güçlü bağlar kuran, vatan aşkıyla görevini yaparken şehit edilen Gaffar Okkan'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyorum” sözlerine yer verdi.

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