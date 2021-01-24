Uğur Mumcu için 847 kilometrelik yolculuk

Hatay’dan yola çıkan bir grup gezgin, Eskişehir’de sergilenen Uğur Mumcu’nun aracının enkazını ziyaret edip, Mumcu'yu ölümünün yıl dönümünde andı.

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’te aracına yerleştirilen C4 tipi patlayıcı sonucu suikastla hayatını kaybetti. Yurt genelinde derin üzüntüye neden olan olay her yıl anılırken bu yıl salgın nedeniyle sekteye uğradı. Yasağa rağmen izin alan ve Hatay Antakya’dan 847 kilometrelik yolu arkadaşlarıyla gelen Hasan Yaman, Eskişehir’deki Uğur Mumcu Parkını ziyaret etti. Tesadüf sonucu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’la da karşılaşan grup, Başkan’a emekleri için teşekkür edip sohbet etti.



“Tarihi değerleri yaşatan Eskişehir’e teşekkür ederim”

Konuyla ilgili konuşan grubun sözcüsü Hasan Yaman, Eskişehir’in güzelliklerini yaşamaya ve Uğur Mumcu’yu anmaya geldiklerini dile getirdi. Uğur Mumcu’yu çok sevdiğini aktaran Yaman, “Antakya’dan buraya Eskişehir’in güzelliklerini yaşamaya geldik. Özellikle ölüm yıl dönümü nedeniyle, çok değerli bir kalem olan Uğur Mumcu’yu anmak bizim için çok önemliydi. Bu park bizi çok duygulandırdı, bu sebeple böyle bir parkı topluma kazandırdığı için Eskişehir’e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca az önce tanıdığım Belediye Başkanı Kazım Kurt’a da çok teşekkür ederim. İnşallah bu tür değerleri yeni nesillere daha iyi aktarabiliriz. Eskişehir görülmesi gereken yerlerden birisidir bence, özellikle böyle tarihi değerleri yaşattığı için. Ben Uğur Mumcu hayranıyım. Kazım Kurt başkanımızın da dediği gibi inşallah failleri bir an önce bulunur” diye konuştu.

Ziyaret grubun hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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