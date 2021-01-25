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Kaybettiği şiirlerin yerine yüzlercesini yazarak kitap çıkardı İşçi Sehahattin Üyük, ‘Aşk’ duygusunu çıkardığı şiir kitabında anlattı

İHA

Kaybettiği şiirlerin yerine yüzlercesini yazarak kitap çıkardı İşçi Sehahattin Üyük, ‘Aşk’ duygusunu çıkardığı şiir kitabında anlattı

Eskişehir TÜRASAŞ'ta işçi olarak çalışan Sebahattin Üyük, yıllardır yazdığı şiirlerinin yer aldığı defterini kaybettikten sonra yeniden yazdığı yüzlerce şiirle oluşan "Soldaki Solmaz Sonsuzluk" adlı kitabı piyasaya sundu.
1979 yılında Bilecik Bozüyük'te dünyaya gelen Sebahattin Üyük, çocukluğundan beri şiir yazdığı ve çevredekiler tarafından beğeniyle karşılanmasının ardından şiir kitabı çıkarttı. Gençliğinde yazdığı yüzlerce şiirin yer aldığı defterini kaybettikten sonra Üyük, yeniden yazmayı başlarken kitapta son 10 yılda yazdığı yüzlerce şiirden seçerek sadece 200 tanesine yer verdi. Yılbaşında piyasaya sunulan kitap, meslektaşları ve çevredeki diğer vatandaşlar tarafından ise büyük takdir topladı. Bir işçi olarak çalıştıktan sonra şiirlere ayrılan süre neticesinde ortaya çıkan kitabı okuyanlar, meslek lisesi mezunu Üyük’ün edebiyatçı olduğu düşünüyorlar.

Şiirler aşk ve sevgiyi anlatıyor
Aşk ve sevgi üzerine şiirler yazan Üyük, çıkarttığı kitap hakkında konuştu. Üyük, yazdığı şiirler genellikle aşk, sevgi, özlemi anlattığı dile getirdi. Yazar Üyük, “Yazdığım şiirler aşk ve sevgi üzerinde. İşte özlem, sevgi, saygı, aşkı anlatan şiirler yer alıyor. Ama tabi bu sadece iki genç arasında yaşan aşk değildir. Toplum olarak yaşadığımız insanlarla kurduğumuz bağ neticesinde yaşanan aşktan söz ediyoruz. Yani çocuklarıyla anne ve babaları arasında olduğu sevgi, saygı, sevgililer arasındaki sevginden başlayarak birlikte çalışan arkadaşlarla, yoldan geçerken karşılaştığımız insanlara olan sevgiyi anlatıyor kitap” diye belirtti.

“Sadece saklayabildiklerim var kitapta”
Yıllardır şiire aşık olan yazar Üyük, kitap yazmanın amacı ve şiir ile kendi ilişkisini şöyle anlattı:
“Şiirle benim aşkım çocukluğumdan beri var. Gençlik döneminde çok yazardım, ama pek önemsemiyordum. Sonra yazdığım şiir defterimi kaybettim ve bir daha bulamadım. Orada onlarca şiir vardır. Dolaysıyla gençlikte yazdıklarım yok oldu. Daha sonra düşündüm ki; ‘şiir aracıyla benim düşündüklerimi toplumun diğer insanlara aktarabilirsek ne güzel olur’ ve böyle artık yazdıklarımı saklamaya başladık. Son 10 yılda yüzlerce şiir yazdım. Bundan yaklaşık 200 tane bu kitapta yer alıyor.”

“Arkadaşlar bana ‘sen edebiyat mı okudun’ diye sorarlar”
Yazar Üyük, şiir kitabını piyasaya sunduktan sonra çok güzel geri dönüşler aldığı ifade etti. Üyük, “Bu kitap çıktıktan sonra iş yerimdeki arkadaşlarıma dağıttım. Okuyanlar çok güzel eleştiriler yaptılar. Bazıları mesela ben edebiyat bölümünü okuduğumu düşünüyorlar. Gelip bana ‘sen edebiyat bölümünde mi okudun’ diye sorarlar. ‘İyi ki yapmışsın’ diyorlar ve devamını istiyorlar. Ayrıca edebiyat öğretmeni olan bir arkadaşım var. Ben yazdıklarımı kitaba dönüştüreceğimi düşündüğümde ona gösterdim. Yani ‘olur mu acaba’ diye okuttum şiirlerimi. Daha sonra şiirlerimin hepsi kayda değer şiirler olduğu söyledi. Daha sonra da zaten kendisi kitabın çıkartmasına yol gösterdi. Yani hem internet ortamında hem de yüz yüze kitap ile ilgili çok güzel ve değerli yorumlar alıyorum” dedi.

“Ney sesi bana ilham veriyor”
“Şiir yazma konusunda ney sesi bana ilham veriyor” diyen 41 yaşındaki yazar Üyük, “Beni en çok etkiyene ney sesidir. Ney sesi dilerken sanki bana ilham geliyor. Ney sesi dinlerken daha güzel yazabiliyorum. Ayrıca şiirler yazma sürecinde ailem ve çevrem bana çok yardımcı oldu. Ailemden büyük destekler aldım. Mesela oğlum var 16 yaşında. Onunla her akşam uğraştık. O da mesela kâğıtta yazdıklarımı bilgisayara taşıdı. Bazen şiir yazarken mesela devamını getirmek için günledir düşündüm. Geceleri yatmadan tek başına otururdum. O süreçte eşim bana destek oldu. Ben çabalarım ve onların verdiği güçle böyle bir eser ortaya çıktı” şeklinde konuştu.
İkinci kitabını da çıkartmaya planlanan şair Üyük, “Şuan yazdığım ve bu kitapta koymadığım şiirler var. Hala da yazmaya devam ediyorum. Dolaysıyla ilerleyen süreçte ikinci kitabımı da çıkartmaya düşünüyorum” dedi.

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