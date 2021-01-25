Eskişehirspor’dan iki futbolcu milli takım kampına dahil oldu

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da forma giyen Bilal Ceylan ve Furkan Balaban, Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık kampı aday kadrosuna seçildi.

Ümit Milli Futbol Takımı’nın mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 2328 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek olan kampın aday kadrosuna Eskişehirspor’dan 2 futbolcu dahil edildi. Ümit Millilerin açıklanan aday kadrosunda EsEs’ten Bilal Ceylan ve Furkan Balaban yer aldı.

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