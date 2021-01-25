TEI, geleneksel hale getirdiği yıl dönümü kutlamalarını bu yıl da yeni doğum yapan annelere verdiği hediyelerle gerçekleştirdi.

1985 yılında kurulan ve imza attığı başarılarla, Türkiye’nin havacılık motorlarında lider şirketi olan TEI, sahip olduğu 35 yılı aşan bilgi ve tecrübeyle havacılık motorlarında; üretimden montaj ve teste, bakımdan revizyona, tasarımdan ürün geliştirmeye tüm faaliyet alanlarında dünyanın en önemli havacılık şirketlerinden biri olarak ülkemizin millîleşme atağının bir parçası olarak özellikle son 7 yılda geliştirdiği 10 millî + 1 yerli motorla özgün motor geliştirme projelerine ağırlık verdi. TEI, 2016 yılından bu yana, doğum günü olan 25 Ocak’ın coşkusunu, aynı gün hayata gözlerini açan bebeklerle paylaşarak, yeni doğum yapan annelere verdiği hediyelerle mutluluklarına katılarak kutluyor.

36. yaşında, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesine “sevgi bohçası” bağışı yapan TEI, Eskişehir Yerleşkesinde gerçekleştirdiği etkinlikte Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Karacak ve Alper Başoğlu’dan sevgi bohçalarını aldı. Etkinlikte TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, geleneksel hale getirdikleri ve kuruluş günleri vesilesiyle ailelerin mutluluklarına ortak oldukları bu etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TEI’nin bağışlarıyla hazırlanan sevgi bohçaları, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan annelere hediye edildi.

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