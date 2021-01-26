Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1´i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı, 311 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 1´i kadın 5 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin sonunda da C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde narkotik köpek `Aşil´ ile yapılan aramada 311,46 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-01-26 12:59:03



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