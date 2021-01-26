Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de evinin banyosunda elektrik akımına kapılan Nurgül M. (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Atasoy Sokak'taki bir evde oturan Nurgül M., banyoda elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan genç kadın ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evde inceleme yapılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-26 14:33:35



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