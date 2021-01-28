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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Firari tutuklu çaldığı trafik levhalarıyla birlikte yakalandı

İHA

Firari tutuklu çaldığı trafik levhalarıyla birlikte yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün, Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firari olan bir tutuklu olduğu anlaşıldı, yapılan aramada çaldığı trafik levhaları ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Alpu karayolu üzerinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma trafik ekibi tarafından şüphe üzerine bir araç durdurdu. Aracın sürücüsü H.K. isimli şahsın yapılan sorgusunda Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve "Dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan firarinin kullandığı araçta yapılan kontrolde, şüphelinin değişik yerlerden çaldığı çok sayıda karayolu trafik levhası ve kesilmiş kablo parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan cezaevi firarisi ve dolandırıcılık suçundan aranan hırsızlık zanlısı H.K. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Ayrıca şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi gerekçesiyle 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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