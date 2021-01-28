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Eskişehirspor´dan "transfer tahtası" açıklaması

DHA

Eskişehirspor´dan "transfer tahtası" açıklaması


ESKİŞEHİR (DHA) Eskişehirspor Kulübü, transfer tahtasının açılması için 9´u FIFA´da olan 86 dosyadan 81´ini çözüme kavuşturduklarını ancak kalan 5 dosyada ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Problemlerin çözülemediği 5 dosya üzerinde hiçbir şekilde çözüme varılamadığından, bizleri beklemekte olan futbolcularımıza netice olumsuz yönde bildirilmiştir" denildi.
TFF 1´inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer tahtasını açmak için 9´u FIFA´da bulunan 86 dosya üzerinde çalışma yürüttü. Kulüp yönetimi, 81 dosyayı çözüme kavuştururken, 5 dosya üzerinde ise bir ilerleme kaydedemedi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verilerek, "Camiamızın ve spor kamuoyunun bildiği üzere, ara transfer döneminde mevcut kadromuzu güçlendirerek, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek, olmadığı takdirde gelecek senenin şampiyon kadrosunu kurmak adına transfer yasağını kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisindeydik. Çalışmalarımız neticesinde, sorunlu 86 dosyanın 81 tanesi çözüme ulaştırılmış; bunların içinde FIFA´da bulunan 9 dosyadaki yasak ise kaldırılmıştı. Takımımıza takviye adına gerekli transferlerimizle de prensipte anlaşılmış ve kendilerine bugün saat 14.30´a kadar dosyalarla ilgili kesin bilgi verileceği ve sözleşmelerin imzalanacağına dair tarafımızca söz verilmişti. Bugün geldiğimiz noktada problemlerin çözülemediği 5 dosya üzerinde hiçbir şekilde çözüme varılamadığından, bizleri beklemekte olan futbolcularımıza netice olumsuz yönde bildirilmiştir" denildi.
"ERKAN ZENGİN VE 10 FUTBOLCU TAKIMA KATILACAKTI"
Eskişehirspor Kulübü açıklamasında, transfer tahtası açılsaydı takımın eski kaptanı Erkan Zengin'in yanı sıra 10 futbolcunun daha takıma kazandırılacağını ifade etti. Birçok takımdan anlaştıkları oyuncuların haber beklediği kaydedilen açıklamanın devamında şöyle denildi: "Anlaşmış oldukları ücretin fazlasıyla üzerinde teklifler almalarına rağmen sözlerini tutarak kulübümüzden haber bekleyen başta eski takım kaptanımız Erkan Zengin olmak üzere 11 futbolcuya bizlere göstermiş oldukları güven ve fedakarlıklarından dolayı camiamız adına teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte bizlere her türlü anlayışı gösteren,  bizleri kırmayarak bedelsiz imzalar veren eski teknik direktörlerimiz, yardımcıları, futbolcularımız ve onları temsil eden spor avukatlarına da kulübümüz ve tüm camiamız adına gönülden teşekkür ederiz. Eskişehirspor Kulübü olarak bulunduğumuz durum her ne olursa olsun, Anadolu´nun yıldızı olarak her şartta dimdik yolumuza devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunar, bu süreçte bizlere en büyük desteği veren taraftarımıza teşekkürü borç biliriz."
Öte yandan teknik direktör arayışını sürdüren Eskişehirspor, deplasmanda cumartesi günü oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki son antrenmanda oyuncular taktik ve teknik çalışırken, kafilenin yarın sabah Adana´ya hareket edeceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir
2021-01-28 18:15:20

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