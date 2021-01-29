(ÖZEL) Eskişehir´de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)Türkiye Voleybol Kadınlar 2'nci Lig 2´nci grupta mücadele eden Sivrihisarspor Voleybol Takımı, oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak zirvede yer alırken, Play-Off´a yükselmeyi garantiledi. Takımın antrenörü Bilal Pakoğlu, hedeflerinin 1'inci Lig olduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2'nci Lig 2´nci grupta mücadele eden Sivrihisarspor Voleybol Takımı, şuana kadar oynadığı 13 karşılaşmayı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Son maçında Bursa Nilüfer Belediyesi´ni deplasmanda 3-1 yenen Sivrihisarspor, en yakın rakibine 9 puan fark açarak topladığı 39 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Play-Off´a yükselmeyi de garantiledi. Sivrihisarspor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Bilal Pakoğlu, hedeflerinin 1'inci Lig olduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını ifade ederek, "Bu başarının tek nedeni bizim takım olabilmemiz ve takım olmayı başarmamız. Takım içindeki mayamız tuttu. Birbiriyle çok iyi arkadaş oldular. Bu da tabii çalıştıkça başarıyı getirdi. Her yönüyle güzel bir takım olduk. Şuana kadar 13´te 13 yaptık. Bundan sonraki hedefimiz Play-Off ve finaller. Alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok. İnşallah Sivrihisarspor, seneye 1'inci Lig'de temsil edilecektir" dedi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Sivrihisarspor Voleybol Takım Taptanı Nihal Çalışkan da çok iyi çalışarak karşılığını aldıklarını söyledi. Takım olarak şampiyon olup birinci lige yükselmeyi çok istediklerini kaydeden Çalışkan, "Takım 6 aylık bir süreçten geçti ve çok iyi çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda çok güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmak ve istemek başarımını anahtarı, şimdi Play-Off maçları yolunda tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz şampiyonluk ve takım olarak çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ligde 9´u set vermeden 13 karşılaşmayı kazanarak salondan ayrılan Sivrihisarspor Voleybol Takımı, Play-Off´ların da en favori takımı haline geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımın maçlarından görüntüler

-Sayı kazanmaları ve sevinçleri

-Antrenmandan görüntüler

-Antrenör Bilal Pakoğlu ile röp.

-Antrenman detayları

-Takım oyuncuları

-Takım kaptanı Nihal Çalışkan ile röp.

-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-01-29 09:44:18



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