Aşıyla önlenebilen tek kanser türü 'rahim ağzı kanseri' Her yıl 500 bin kadın bu hastalıkla tanışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşıyla önlenebilen tek kanser türü 'rahim ağzı kanseri' Her yıl 500 bin kadın bu hastalıkla tanışıyor

İHA

Tüm dünyada kadınlarda görülen kanserler arasında dördüncü sırada yer alan rahim ağzı kanserleri, aşı ile önlenebilen ve erken tanı ile tam tedavi edilebilen bir hastalığa dönüşüyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde daha sık rastlanan rahim ağzı kanserinin erken tanısı için tarama programlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, "Rahim ağzı kanserinin tedavisi cerrahi ya da radyoterapi ile yapılıyor. Ancak son dönemlerde bağışıklık sistemini devreye sokmayı hedef alan immünoterapi yöntemi üzerine...

Aşıyla önlenebilen tek kanser türü 'rahim ağzı kanseri' Her yıl 500 bin kadın bu hastalıkla tanışıyor

Tüm dünyada kadınlarda görülen kanserler arasında dördüncü sırada yer alan rahim ağzı kanserleri, aşı ile önlenebilen ve erken tanı ile tam tedavi edilebilen bir hastalığa dönüşüyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde daha sık rastlanan rahim ağzı kanserinin erken tanısı için tarama programlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, “Rahim ağzı kanserinin tedavisi cerrahi ya da radyoterapi ile yapılıyor. Ancak son dönemlerde bağışıklık sistemini devreye sokmayı hedef alan immünoterapi yöntemi üzerine de yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor” diye bilgi veriyor.
Her yıl dünyada 530 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuyor, ne yazık ki 270 bin kadın da bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybediyor. Bu hastalığa bağlı ölümlerin yüzde 85’i gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde görülüyor. Ülkemizde de yılda yaklaşık bin 500 kadın rahim ağzı kanseri tanısı alıyor. Rahim ağzı kanserinin yüzde 90’ında HPV (Human Popullama Virüsü) virüsünün DNA’sının bulunduğunu ve bunun da kanserin viral enfeksiyon sonucu geliştiğini gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, şöyle devam ediyor:
“Çok sayıda HPV tipi bulunuyor. Ancak özellikle Tip 18 ve 18, tüm rahim ağzı kanserlerinin yüzde 75’inden sorumlu. Aslında HPV enfeksiyonlarının çoğu geçici ve kişinin bağışıklık sistemi ile kendiliğinden düzelir. Ancak bazen enfeksiyon hücresel değişikliklere neden olabilir. Eğer tedavi uygulanmazsa yıllar içinde en basit hücresel değişikliklerden kanser gelişebiliyor. Vakaların yaklaşık yüzde 10’unda 1 yıldan az sürede hastalık ilerliyor. Sigara, doğum kontrol haplarının uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı, doğum sayısının fazlalığı ile HSV ve HIV enfeksiyonlarının bulunması, rahim kanserinin ilerlemesini etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor.”
Rahim ağzı kanseri, serviksin (rahmin vajinaya bağlanan boyun şeklindeki kısmı, rahim ağzı) hangi bölgesinde geliştiğine göre isimlendiriliyor, tedavi yöntemi de kanser türüne göre belirleniyor.

Erkek çocuklar da aşılanıyor
Gelişmiş ülkelerde 1112 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına, HPV aşısının türüne göre iki ya da üç doz uygulandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, bu sayede rahim ağzı kanserleri kadar orofarinks, anüs ve penis kanserlerinin de önlendiğini gösteren çalışmalar olduğunu belirtiyor. Aşılama döneminin çocuklukla sınırlı olmadığını, cinsel ilişki öncesinde 1326 yaş arasında yaptırılmasının da önleyici etki gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, “Aşı çalışmalarının yanı sıra rahim ağzı kanserinin tedavisi için bağışıklık sistemini devreye sokmayı amaçlayan immunoterapi yöntemleri de araştırılıyor. Bu çalışmalar tedavi edici aşılar, T hücre tedavisi ve hedefe yönelik ilaçlar olarak özetlenebilir” diyor.

Belirti vermeden ilerliyor
Rahim ağzı kanseri belirti vermeden ilerliyor. Ancak vajina kanamalar, vajende doluluk ya da kitle hissi, vajinal akıntı ya da ağrılı cinsel ilişki gibi belirtiler bu kanser türünü akla getiriyor. Belirtiler görülmese bile kadınların her yıl PAP smear testi yaptırması öneriliyor. Özellikle 1990’lı yıllarda kanser nedeni olarak HPV’nin tespit edilmesiyle birlikte aşı çalışmalarının hız kazandığına ve yüzde 95 oranında önleyiciliğe sahip aşıların geliştirildiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, “Bu nedenle tüm dünyada aşılama programları ile rahim ağzı kanseri önlenmeye çalışılıyor. Aşılama birincil önleme yöntemi olarak kabul edilirken servikal sitoloji (rahim ağzı hücrelerinin incelenmesi) ile tarama ikincil önleme yöntemi olarak kabul ediliyor. Kanser gelişiminde HPV virüsü etken olduğu için HPV testleri ile tarama büyük önem taşıyor” diye bilgi veriyor. Yapılan testlerde HPV testi negatif çıktığında kanser taraması daha aralıklı dönemlerde yapılabiliyor.

Tedavi yöntemi cerrahi ya da radyoterapi
Tarama sonuçlarının normal dışı hücre geliştiğini göstermesi halinde sürecin “rutin tarama, aktif ve sık ek testlerle gözlem, kolposkopi (640 kat büyütme özelliği olan kolposkop adlı ışıklı aletle rahim ağzının değerlendirilmesi) ve tedavi” olarak ilerlediğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, “Rahim ağzı kanserlerinin tedavisinde cerrahi ve radyoterapi yöntemlerinden yararlanılıyor. Kanserin erken döneminde hastalığın yayılımı çok az olduğu için cerrahi tedavi öne çıkarken radyoterapi rahim ağzı kanserinin her evresinde uygulanabilliyor” diyor.

‘Aşılama programı yaygınlaştırılmalı’
İleri evre rahim ağzı kanserlerinde dışarıdan verilen radyoterapiye ek olarak brakiterapi de uygulanıyor. Radyoaktif kaynakların, tümör ve hedef dokuların içine özgün yöntemlerle yerleştirildiği brakiterapide yüksek doz uygulanmasına karşın komşu mesane, rektum ve ince bağırsak gibi organların zarar görmesi de engelleniyor. Brakiterapi kullanımının uzmanlık gerektirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, sözlerini “Gelişmekte olan ülkelerde rahim ağzı kanseri tanısı genellikle ileri evrede konulabiliyor ve tedavi olanakları da kısıtlı. Bu da ölüm oranlarının yükselmesine neden oluyor. Tüm dünyada aşılama programları ve tedavide kullanılan olanaklar yaygınlaştırılmalıdır” diye bitiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu sene otellerde yerli turistlere yer kalmayabilir Yaz aylarında yabancı turistlerin akını ile yerlilere otellerde boş oda kalmayabilir Yerli turistler ancak erken rezervasyon yaparsa iyi bir yere gidebilecek Turizm işletmecisi Salih Er: "Alman vatandaşlara sorulduğunda ‘ilk iş Türkiye’ye tatille gitmek olacak’ diyorlar, Rusya’da da durum aynı, Ukrayna dersek yine bu bekleyiş var" "Ne yazık ki Türk misafir istemeyen otellerimiz var" “Yerliler için kota sistemi uygulanabilir”
YEREL HABERLER Bu sene otellerde yerli turistlere yer ...
(ÖZEL) Eskişehir´de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eskişehir´de Sivrihisarspor Voleybol Takımı ...
Eskişehirspor´dan "transfer tahtası" açıklaması
YEREL HABERLER Eskişehirspor´dan "transfer tahtası" açıklaması
Marketten hırsızlık yapan şüpheliye kısıtlamayı ihlalden ceza
YEREL HABERLER Marketten hırsızlık yapan şüpheliye kısıtlamayı ...
Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi ...
Firari tutuklu çaldığı trafik levhalarıyla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Firari tutuklu çaldığı trafik levhalarıyla birlikte ...
Jandarmadan ‘KADES’ mesaisi
YEREL HABERLER Jandarmadan ‘KADES’ mesaisi
EsEs Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER EsEs Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
EsEs transfer yasağını kaldıramadı Eskişehirspor’dan transfer yasağına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER EsEs transfer yasağını kaldıramadı Eskişehirspor’dan ...
Eskişehir´de baskın yapılan evde 19 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de baskın yapılan evde 19 sikke ele ...
Yüksek tansiyon beyin kanamasına sebep oluyor Obezite beyin kanamasını tetikleyen bir unsur
YEREL HABERLER Yüksek tansiyon beyin kanamasına sebep oluyor Obezite ...
Sattığı aracın plakasını kullanmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Sattığı aracın plakasını kullanmak isterken yakalandı
Otel sahibi ile müşteri arasında bıçaklı kavga çıktı
YEREL HABERLER Otel sahibi ile müşteri arasında bıçaklı kavga çıktı
Tepebaşı’nda karla mücadele çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda karla mücadele çalışmaları başladı
Sivrihisar’daki sağlık kuruluşlarına inceleme ziyareti
YEREL HABERLER Sivrihisar’daki sağlık kuruluşlarına inceleme ...
Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını ...
Odunpazarı’nda 3 noktaya mobil atık getirme merkezi
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda 3 noktaya mobil atık getirme merkezi
Tambova’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Tambova’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret
Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadele ...
Aracıyla duvara çarpan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Aracıyla duvara çarpan sürücü yaralandı
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler ...
BİK Şube Müdürü Aşkın’dan Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü’ye ziyaret
YEREL HABERLER BİK Şube Müdürü Aşkın’dan Sivrihisar Belediye Başkanı ...
Tarihi eser operasyonunda 19 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi eser operasyonunda 19 sikke ele geçirildi
Eskişehir´de sahte içki yapımında kullanılan 720 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de sahte içki yapımında kullanılan 720 ...