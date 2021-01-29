60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor Çarşısı esnafı, soğuk kış günlerinde dükkân önlerinin açık olmasından dolayı zor durumda İş yerlerinin daha düzenli kapalı mekânlarla yenilenmesini istiyorlar

Eskişehir'deki Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı, soğuk kış günlerinde dükkân önlerinin açık olmasından dolayı zor durumda kaldıklarını belirterek iş yerlerinin kapalı mekânlarla yenilenmesini istiyor.

Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesindeki Sıcak Sular olarak bilenen bölgede halen faaliyet gösteren ve 1960 yılında kurulan Ayakkabıcılar Çarşısı 60 yıllık tarihiyle müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Belediyenin kiracısı olan esnaf,açık olan dükkân önlerinden dolayı özellikle soğuk kış günlerinde mağduriyet yaşıyor. Isınmak için çeşitli çareler arayan esnaf, daha sıcak kapalı mekânlara ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar.

Hâlihazırda pandemi dolayısıyla işlerin yarı yarıya düştüğünü ifade eden ayakkabı tamircisi Hasan Hüseyin Kızılaslan, soğukla ilgili yaşadıkları sıkıntı karşısında belediyenin duruma el atması gerektiğini söyledi. Daha korunakla, düzenli bir çarşı istediklerini anlatan Kızılaslan, bu görüntünün Eskişehir’e yakışmadığının altını çizdi. 25 yıldır baba mesleğini sürdüren Kılıçaslan; “Herkes kendi yağıyla kavrulup gidiyor. Kış aylarında dükkânlarımızın önü açık soğukta dışarıda çalışmak durumunda kalıyoruz. Dükkânların önü düzgünce kapatılsa, tek sıra halinde olsa herkes için daha iyi olur. Burada 3 metrekareye 200 lira para veriyoruz, su yok, lavabo yok, hiçbir şey yok sadece elektrik var” dedi.

Her gün binlerce insanın bu çarşıdan geçtiğini dile getiren Kızılaslan, konu hakkında tüm esnafların destek yeni düzenleme beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.