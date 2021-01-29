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Eskişehir, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi

DHA

Eskişehir, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi


Engin ÖZMENHakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)Araştırma şirketi Numbeo, her yıl hazırladığı `dünyanın en güvenli şehirler´ listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken, Eskişehir son 3 yılda 41 basamak yükselerek, 8´inci sırada yer aldı.  
Araştırma şirketi Numbeo´nun açıkladığı dünyanın en güvenilir şehirlerinin arasında Türkiye´den Eskişehir´de bulunuyor. Numbeo´nun her yıl düzenli olarak hazırladığı `dünyanın en güvenli şehirler´ 2020 listesinin birinci sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alıyor. Liste, ülkelerin güvenlik birimlerinden alınan suç oranlarına göre oluşturuluyor. 431 kentin değerlendirildiği raporda Türkiye´den Eskişehir 82,45 puanla 8´inci oldu. Başkent Ankara 183´üncü, İstanbul 263´üncü, Antalya 61'inci, Bursa 74'üncü, İzmir ise 77'nci sırada yer aldı.
ESKİŞEHİR 3 YILDA 41 BASAMAK YÜKSELDİ
Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversiteleriyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 900 bin nüfuslu `öğrenci kenti´ Eskişehir, Numbeo araştırmalarında 2017 yılında 49, 2018 yılında 19, 2019 yılında ise 11´inci sırada yer almıştı. Son 3 yılda `dünyanın en güvenli şehirler´ listesinde 41 basamak birden yükselen Eskişehir 2020 yılında ise 8´inci sıraya yerleşti.
VALİ AYYILDIZ, ESKİŞEHİRLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Dünyanın en güvenli 8´inci şehri seçilmek sevindirici bir gelişme. Uluslararası bir araştırma sonucunda dünyanın en güvenli şehirleri arasında Eskişehirimiz 8´inci olmuştur. Ülkemizde ilk sırada yer alan Eskişehirimizin bu sonucu elde etmesinde emeği geçen başta Eskişehirli hemşehrilerimiz olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
`ŞEHRİMİZDE GÜVEN İÇİNDE YAŞIYORUZ´
Eskişehir´de yaşayan Canan Bektan, kentte güvenle gezebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Başka bir şehirde yaşamayı hiç düşünmediğini ifade eden Bektan, "Ben doğma büyüme Eskişehirliyim. Gerçekten de güvenle yürüyebildiğim cadde ve sokakları var. O yüzden çok memnunum şehrimizden" diye ifade etti.
Kente bulunan Tunuslu turistler de gördükleri yerleri çok beğendiklerini ifade ederek, "Tunus'tan geliyoruz. Daha önce böyle bir şehri ziyaret etmedik. Çok güzel ve güvenli bir şehir" şeklinde konuştu.
Turist kafilesini gezdiren tur şirketi görevlisi Vahdettin Çay da "Grubumuz Tunus'tan geldi. İstanbul'dan hareket ettik. Önce Kapadokya´yı, şimdi de Eskişehir'i geziyoruz. Odunpazarı, Masal Şatosu, Porsuk Çayı'nda gezimize devam edip, ardından da Bursa'ya gideceğiz" dedi.
`ESKİŞEHİR´E YERLEŞEYECEĞİZ´
Eskişehir´in en güvenilir 8´inci şehir seçilmesi üzerine İstanbul´da oturan Dilara Alp ile nişanlısı Ulaş Elmas da düğünden sonra kente yerleşeceklerini söyledi. Dilara Alp, Eskişehir halkının çok duyarlı ve bilinçli olduğunu kaydederek, "İstanbul Ortaköy'de yaşıyorum. Ortaköy'e benzer bir tablo gördüm. Halk çok bilinçli, sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar. Bu özelliğini sevdim" diye konuştu.
Eskişehir´de iş yeri bulunan Makbule Altıntaş da kentin güvenli şehirler listesine girmesine hiç şaşırmadığını belirterek, "Rahat bir şehirde yaşıyoruz. Gece yarısı bile dışarıya çıkarak, problem yaşamadan gezebiliyoruz. Başa bir şehre gittim, yaşayamadım, bir yıl sonra geri döndüm" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-01-29 14:11:02

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