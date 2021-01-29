Tarih konuşmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 11’incisi, “1921 Anayasası’nın 100. Yılında Anayasa Tarihimiz” adlı söyleşi ile online olarak gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları sürüyor. Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 11’incisi koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. “1921 Anayasası’nın 100. yılında Anayasa Tarihimiz” başlıklı Tarih Konuşmaları’nın moderatörü Av. Hüseyin Akçar, konuğu ise Dinçer Demirkent oldu. Söyleşiye katılan tarihçi Prof. Kemal Yakut da programa katkı sundu. Zoom ve Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikte Demirkent ve Yakut, Türkiye’nin anayasa tarihini örnekler ile ele aldı. Demirkent ve Yakut, katılımcıların online şekilde yönelttiği soruları da yanıtladı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın farklı konu ve konuklar ile süreceğini belirtti.

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