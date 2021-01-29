Odunpazarı en iyiler arasında

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından gerçekleştirilen İnsani Gelişme Endeksiİlçeler (İGEİ) 2020 çalışması kapsamında "Çok Yüksek İnsani Gelişme" performansı gösteren ilçe belediyeleri ödüllendirildi.

Eskişehir’den Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri "Çok Yüksek İnsani Gelişme" performansı gösteren belediyeler arasında yer aldı. Nüfusu 150 bin üstünde olan ilçe belediyeleri ile üç büyük ilin bütün ilçelerini (188 ilçe) kapsayacak şekilde hazırlanan İGEİ 2020 Raporu sunumu ve İGEİ Çok Yüksek İnsani Gelişme Ödül Töreni, koronavirüs pandemisi nedeniyle online ortamda gerçekleşti. Eskişehir’den Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin ödül aldığı törende Beşiktaş, Şişli, Muratpaşa, Karşıyaka, Bakırköy, Maltepe, Üsküdar, Yenimahalle, İzmit’in de aralarında bulunduğu 32 ilçe belediyesine daha ödül verildi.

Online ödül töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı Halk adına İNGEV’e ve sizlere teşekkür ediyorum. ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ standardını yakalamak, bu doğrultuda önce insan diyerek yaptığımız çalışmaları değerlendirmek bizim için onurlu sonuç. Bütün Odunpazarı halkı ve Odunpazarı Belediyesi çalışanları adına sizlere teşekkür ediyorum. Ödül alan diğer ilçe belediyelerimize de tebrik ediyorum” dedi.

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