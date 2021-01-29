Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesinden iş birliği protokolü

Millî Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Programlarında sunulan hizmetlerin yaygınlığını ve kalitesini artırmak amacı ile iş birliği protokolü imzalandı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal arasında imzalanan iş birliği protokolü ile birlikte ülkemizin açıköğretim alanındaki yurt dışı programlarına ait süreçlerde öğrencilere daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacak. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, 28 ülkede sunduğu öğretim hizmetlerini, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Programları için de sunarak hizmetlerinin kapsamını geliştirecek. İş birliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Programlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmalar Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülecek ve Anadolu Üniversitesi yurtdışındaki öğrencilere sunacağı rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu desteği de sağlamış olacak.



“Her şey öğrencilerimiz için”

İmzalanan iş birliği protokolü hakkında konuşan Rektör Erdal, “Yönetim olarak kamu kurumları arasında eşgüdümü sağlayarak, kamu kaynaklarının verimli kullanımını arttırmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği protokolü bu anlayışımızın ve ülkemize duyduğumuz inancın bir örneği. Bu iş birliği sayesinde yurt dışındaki Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı Açıköğretim Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz, üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanarak eğitim süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde yürütecekler. Her şey öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alması için” dedi.



“Her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonu ile hareket ediyoruz”

Protokol hakkında görüşlerini belirten Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Safran ise Millî Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonu ile hareket ediyoruz. Bu anlamda Anadolu Üniversitemiz yurt dışında sunduğu eğitim hizmetleri ile 40 yıllık bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahip. Bu iş birliği Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesinin yurt dışında sunduğu hizmetler arasında eş güdüm sağlayacak, 2023 Eğitim Vizyonumuz için önemli bir güç birliği oluşturmuş olacağız” dedi.

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